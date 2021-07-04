Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 июля 09:59
09:58
Происшествия
Следователи возбудили уголовные дела за посягательство на жизнь силовиков в КБР
09:55
Общество
Фестиваль современного танца пройдет на Новой сцене Александринского театра
09:54
Общество
Приморские инспекторы ДПС на носилках доставили в больницу мужчину
09:53
Политика
Депутат Шеремет посоветовал Лукашенко поторопиться с визитом в Крым
09:51
Общество
Медики определили лучший вид утреннего кофе
09:50
Общество
Перечислены самые опасные для печени продукты
09:49
Общество
Вильфанд дал прогноз на июль для всей территории России
09:48
Происшествия
ФАН публикует видео со сгоревшим Ferrari на западе Москвы
09:44
Экономика
Стоимость жилья в Новой Москве выросла с 2015 года на 73%
09:43
Политика
Президент Белоруссии призвал интеллигенцию не вмешиваться в политику
Все новости

Специалист по оружию прокомментировал трагедию с выстрелом ребенка себе в лицо
Происшествия
Специалист по оружию прокомментировал трагедию с выстрелом ребенка себе в лицо
pexels.com  / 

Балаково, 4 июля. Сотрудник оружейного магазина Олег Терехин прокомментировал трагедию, произошедшую воскресным утром. Трехлетний ребенок случайно выстрелил себе в лицо из травматического пистолета, который был заряжен свето-шумовыми патронами.

Пострадавший получил серьезные травмы, его перевезли в саратовскую больницу. В ближайшее время ребенку будет сделана операция.  

«Для начала хочется пожелать пострадавшему здоровья, надеюсь, операция пройдет хорошо. Травматическое оружие по закону должно храниться в сейфе, как и боеприпасы. Трехлетний ребенок точно не сумел бы достать пистолет из правильного закрытого сейфа. Несмотря на название, травматическое оружие является крайне опасным, особенно при выстреле с очень близкого расстояния», — отметил специалист.

Ранее жительница Саратова «обогатила» телефонных аферистов на 465 тыс. рублей. Аферисты убедили потерпевшую в необходимости перевести сбережения на «безопасный счет».

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Специалист по оружию прокомментировал трагедию с выстрелом ребенка себе в лицо
оружие трагедия балаково
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru