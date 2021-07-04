Специалист по оружию прокомментировал трагедию с выстрелом ребенка себе в лицо

Балаково, 4 июля. Сотрудник оружейного магазина Олег Терехин прокомментировал трагедию, произошедшую воскресным утром. Трехлетний ребенок случайно выстрелил себе в лицо из травматического пистолета, который был заряжен свето-шумовыми патронами.



Пострадавший получил серьезные травмы, его перевезли в саратовскую больницу. В ближайшее время ребенку будет сделана операция.

«Для начала хочется пожелать пострадавшему здоровья, надеюсь, операция пройдет хорошо. Травматическое оружие по закону должно храниться в сейфе, как и боеприпасы. Трехлетний ребенок точно не сумел бы достать пистолет из правильного закрытого сейфа. Несмотря на название, травматическое оружие является крайне опасным, особенно при выстреле с очень близкого расстояния», — отметил специалист.

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