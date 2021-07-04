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Ученые обнаружили в Югре новый вид оленей
Общество
Ученые обнаружили в Югре новый вид оленей
pixabay.com/PD

Ханты-Мансийск, 4 июля. Новый для Югры вид животных обнаружили в регионе. Двух самок марала обнаружили на обочине оживленной трассы.

Специалисты природного парка «Кондинские озера» им. Сташкевича рассказали, что марал является подвидом благородного оленя. Он достаточно распространен в России, но для Югры стал новым видом.

Специалистам предстоит выяснить, как олени появились на территории региона. Пользователи не исключили, что у животных есть хозяева, и кто-то разводит их в качестве домашнего скота.

Маралы относятся к крупным парнокопытным. Они живут семьями. Главой является самец, у которого может быть несколько самок.

Новый зоопарк для спасенных во время наводнения животных появится в Приморье.

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