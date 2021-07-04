ЕС пополнил газовые запасы лишь на четверть от потраченного зимой

Брюссель, 4 июля. Страны Евросоюза за первую половину 2021 года купили 18 миллиардов кубометров газа, тогда как объем зимних расходов достиг 66 миллиардов кубометров.

Подземные хранилища газа (ПХГ) не сокращают разрыв по запасам, если сравнивать с тем же периодом прошедшего года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение «Газпрома». Нынешние показатели стабильно отстают на 32 миллиарда кубометров голубого топлива.

«По данным Gas Infrastructure Europe, из более 66 млрд куб. м, поднятых из европейских хранилищ во время осенне-зимнего сезона 2020/2021 года, на 29 июня восполнено 18 млрд куб. м газа, то есть только одна четверть», — сказано в сообщении.

За 2021 год были достигнуты минимальные значения по суточной закачке топлива в ПХГ за многолетние периоды наблюдения. Одновременно с этим недостаточные запасы являются важным стимулом, который поднимает цену на газ для европейского рынка.

В июне российский газ начал впервые поступать в Венгрию не из украинской транзитной трубы, а через Румынию. Речь идет о продлении маршрута «Южного потока», сообщает INFOX.