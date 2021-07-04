Тони Старк и доктор Хаус стали идеальными боссами по версии россиян

Москва, 4 июля. Россияне назвали известных персонажей, которые могли бы стать идеальными начальниками. Лучшим боссом жители России признали персонажа Marvel Железного человека, он же Тони Старк.

Мнение россиян об идеальных руководителях выяснил сервис по поиску работы SuperJob с помощью опроса, в котором приняли участие 1 тысяча человек старше 18 лет. Железного человека назвали лучшим начальником 7% опрошенных. На втором месте оказался доктор Хаус из знаменитого сериала — за него проголосовали 6% участников опроса.

Третье место занял капитан Джек Воробей из серии фильмов «Пираты Карибского моря» с результатом 4% голосов. Четвертой стала Людмила Прокофьевна из «Служебного романа», за которую проголосовали 3% респондентов. По 2% голосов набрали Шерлок Холмс, Бэтмен, Джеймс Бонд и другие персонажи, передает РБК.

Исполнителю роли доктора Хауса Хью Лори исполнилось 62 года 11 июня. В честь этой даты ФАН вспомнил пять самых ярких ролей актера.