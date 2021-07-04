Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 июля 09:58
09:58
Происшествия
Следователи возбудили уголовные дела за посягательство на жизнь силовиков в КБР
09:55
Общество
Фестиваль современного танца пройдет на Новой сцене Александринского театра
09:54
Общество
Приморские инспекторы ДПС на носилках доставили в больницу мужчину
09:53
Политика
Депутат Шеремет посоветовал Лукашенко поторопиться с визитом в Крым
09:51
Общество
Медики определили лучший вид утреннего кофе
09:50
Общество
Перечислены самые опасные для печени продукты
09:49
Общество
Вильфанд дал прогноз на июль для всей территории России
09:48
Происшествия
ФАН публикует видео со сгоревшим Ferrari на западе Москвы
09:44
Экономика
Стоимость жилья в Новой Москве выросла с 2015 года на 73%
09:43
Политика
Президент Белоруссии призвал интеллигенцию не вмешиваться в политику
Все новости

Мария Аронова считает, что руководство МХАТа подставило Ольгу Бузову
Шоу-бизнес
Мария Аронова считает, что руководство МХАТа подставило Ольгу Бузову
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Москва, 4 июля. Певицу Ольгу Бузову после театрального дебюта начали резко критиковать. Народная артистка РФ Мария Аронова заявила, что ответственность за это лежит на руководстве МХАТа.

Премьера спектакля «Чудесный грузин» с участием Ольги Бузовой состоялась 11 июня, однако бурные обсуждения постановки до сих пор не утихают. Нелестно в адрес звезды «Дома-2» высказались уже многие именитые деятели культуры, включая даже режиссера Никиту Михалкова.

Известная актриса Мария Аронова считает, что руководство МХАТа наглым образом подставило Бузову. По мнению артистки, режиссер и худрук знали, насколько громким будет появление певицы на театральной сцене. Аронова предположила, что МХАТ пригласил звезду «Дома-2» именно ради этого хайпа.

«А режиссер зовет Олю Бузову, чтобы скупили билеты, потому что ее любит огромное количество народа <...> Получается, мы как бы зазываем с помощью Оли людей в театр», — добавила артистка в интервью «Собеседнику».

Аронова видит проблему современных театров в режиссерах, пишет «Вечерняя Москва». Она отметила, что даже самые профессиональные актеры в их руках превращаются в безвольную «биомассу». По словам актрисы, постановщик сейчас пытают удивить зрителей любыми способами, забывая, что занимаются искусством, а не ярмарочным шоу.

Ранее с критикой Бузовой выступил российский исполнитель Виктор Салтыков. Он считает, что телеведущей не место на эстраде. По мнению музыканта, звезде «Дома-2» никогда не сравниться с Примадонной Аллой Пугачевой.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Мария Аронова считает, что руководство МХАТа подставило Ольгу Бузову
театр бузова спектакль аронова мхат
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru