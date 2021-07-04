Мария Аронова считает, что руководство МХАТа подставило Ольгу Бузову

Москва, 4 июля. Певицу Ольгу Бузову после театрального дебюта начали резко критиковать. Народная артистка РФ Мария Аронова заявила, что ответственность за это лежит на руководстве МХАТа.

Премьера спектакля «Чудесный грузин» с участием Ольги Бузовой состоялась 11 июня, однако бурные обсуждения постановки до сих пор не утихают. Нелестно в адрес звезды «Дома-2» высказались уже многие именитые деятели культуры, включая даже режиссера Никиту Михалкова.

Известная актриса Мария Аронова считает, что руководство МХАТа наглым образом подставило Бузову. По мнению артистки, режиссер и худрук знали, насколько громким будет появление певицы на театральной сцене. Аронова предположила, что МХАТ пригласил звезду «Дома-2» именно ради этого хайпа.

«А режиссер зовет Олю Бузову, чтобы скупили билеты, потому что ее любит огромное количество народа <...> Получается, мы как бы зазываем с помощью Оли людей в театр», — добавила артистка в интервью «Собеседнику».

Аронова видит проблему современных театров в режиссерах, пишет «Вечерняя Москва». Она отметила, что даже самые профессиональные актеры в их руках превращаются в безвольную «биомассу». По словам актрисы, постановщик сейчас пытают удивить зрителей любыми способами, забывая, что занимаются искусством, а не ярмарочным шоу.

Ранее с критикой Бузовой выступил российский исполнитель Виктор Салтыков. Он считает, что телеведущей не место на эстраде. По мнению музыканта, звезде «Дома-2» никогда не сравниться с Примадонной Аллой Пугачевой.