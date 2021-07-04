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Пожарные спасли из горящей квартиры жителя Читы
Происшествия
Пожарные спасли из горящей квартиры жителя Читы
62.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области

Чита, 4 июля. Спасенный мужчина успел надышаться дымом, но был в сознании, сообщает ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

Сообщение о возгорании на улице Бутина поступило в 12:38. На место происшествия выехали восемь пожарных. Когда они прибыли на место происшествия, из окна квартиры на втором этаже валил густой дым.

Спасатели обнаружили в горящей квартире мужчину, которого по лестнице спустили на улицу. Пострадавший отказался от госпитализации. Также с верхних этажей были эвакуированы шесть человек.

Пожар был полностью ликвидирован через 13 минут после прибытия сотрудников МЧС. Огонь повредил личные вещи на площади 10 квадратных метров.

При пожаре в частном доме в Кузбассе чуть не погибли три человека. Огнеборцы вывели из охваченного пламенем помещения двух взрослых и ребенка, сообщало A42.RU.

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