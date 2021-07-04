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Неожиданный вопрос в магазине о кибератаках заставил Байдена достать шпаргалку
Политика
Неожиданный вопрос в магазине о кибератаках заставил Байдена достать шпаргалку
flickr.com  /  European Parliament

Вашингтон, 4 июля. Американский президент Джо Байден во время похода в магазин не смог сразу ответить на вопрос о хакерских атаках якобы со стороны России и достал шпаргалку.

В Соединенных Штатах более 200 предприятий подверглись цифровым атакам после взлома IT-компании. Во время общения с продавцами Байдену задали вопрос о «причастности» России к этому инциденту. В этот момент президент США растерялся и не смог сразу ответить, поэтому пришлось задействовать заранее заготовленную шпаргалку.

«В первую очередь, мы не уверены в том, кто это сделал. И я направил запрос от правительства, о том, что нужно будет дать ответ, если мы определим, кто это», — заявил глава Белого дома.

В то же время он подчеркнул, что Вашингтон не уверен в «российском следе», о котором необоснованно продолжают твердить местные СМИ.

Российский сенатор Сергей Цеков ранее заявил, что США не заинтересованы в заключении с Москвой соглашения по кибербезопасности. Белый дом по-прежнему не намерен улучшать отношения с Кремлем, добавил он.

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сша байден кибератаки
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