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США отказались возвращать России отнятую дипсобственность

  /   Обновлено: 04 июля 2021 09:14
Политика
США отказались возвращать России отнятую дипсобственность
wikipedia.org  /  Aaron Siirila / CC BY-SA 2.5

Вашингтон, 4 июля. Американская сторона не намерена возвращать России отнятую дипломатическую собственность, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Об отказе заявили представители руководства Госдепартамента. В настоящий момент этот вопрос является серьезным раздражителем. Однако продвижения по теме не наблюдается, пояснил дипломат.

По словам Антонова, в США посоветовали представителям посольства России продавать свои дома. Но и это является сложным на территории Америки, отметил он.

Ранее Анатолий Антонов заявил о возобновлении переговоров Москвы и Вашингтона по визовым вопросам. Ожидается, что стороны обсудят выдачу документов для дипломатических поездок.

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