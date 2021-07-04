США отказались возвращать России отнятую дипсобственность

Вашингтон, 4 июля. Американская сторона не намерена возвращать России отнятую дипломатическую собственность, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Об отказе заявили представители руководства Госдепартамента. В настоящий момент этот вопрос является серьезным раздражителем. Однако продвижения по теме не наблюдается, пояснил дипломат.

По словам Антонова, в США посоветовали представителям посольства России продавать свои дома. Но и это является сложным на территории Америки, отметил он.

Ранее Анатолий Антонов заявил о возобновлении переговоров Москвы и Вашингтона по визовым вопросам. Ожидается, что стороны обсудят выдачу документов для дипломатических поездок.