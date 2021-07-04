Организаторы Mobile World Congress назвали лучший смартфон 2021 года

Барселона, 4 июля. Жюри выставки Mobile World Congress подвело итоги премии GLOMO 2021. Был назван лучший смартфон нынешнего года.

Первое место по результатам голосования занял Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Организаторы выставки указали на его многофункциональность. Было также отмечено качество съемки и дисплей.

С победителем конкурировали Apple iPhone 12 Pro Max, Xiaomi Mi 11 Ultra, OnePlus 9 Pro и Samsung Galaxy S20 FE 5G. Эти аппараты вошли в шорт-лист премии.

Южнокорейский производитель техники Samsung недавно принял решение отменить выход своего нового флагмана Galaxy S21 FE. Предполагалось, что эта модель появится на рынке в августе.