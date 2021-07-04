Митя Фомин поделился горьким опытом жизни в США

Москва, 4 июля. Певец Митя Фомин во время поездки в США был вынужден подрабатывать массажистом и уборщиком, чтобы заработать на жизнь. Об этом артист рассказал в программе «Секрет на миллион».

Фомин отправился в США в 1993 году во время академического отпуска. Будущий артист имел незаконченное медицинское образование и, когда потратил в поездке все деньги, решил воспользоваться полученными навыками и подзаработать.

«Все бы ничего, если бы моя наивная юношеская сибирская душа не знала, что такое — работать массажистом за границей! До поры до времени все было неплохо, пока меня не стали домогаться. Я был юн, прекрасен, совершенно не испорчен», — признался Фомин.

Он пытался объяснить своим клиентам, что предоставляет только услуги массажа. В ответ на это молодого человека «оставляли без денег, посылали трехэтажными английскими матами, вышвыривали из домов». Фомин за границей мыл полы в офисах, выгуливал собак, а в России попал в группу Hi-Fi и стал знаменитым и успешным исполнителем.

Митя Фомин ранее рассказал о тяжелой борьбе с зависимостью. Артист долгое время злоупотреблял запрещенными веществами, из-за которых даже «видел чертей».