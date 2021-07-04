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Американку взяли в заложницы на яхте у побережья Чикаго
Происшествия
Американку взяли в заложницы на яхте у побережья Чикаго
flickr.com  /  Radek Kucharski

Чикаго, 4 июля. Преступник взял жительницу Чикаго в заложницы на борту яхты в гавани ДюСейбл озера Мичиган. Об этом сообщают местные СМИ.

Пострадавшая женщина могла находиться в заложниках по меньшей мере год. На место ЧП уже прибыли полицейские и морские пехотинцы, передает United States News Block.

На данный момент неизвестно, имеется ли у предполагаемого злоумышленника оружие. Также нет информации, выдвигал ли он какие-либо требования к освобождению женщины.

Недавно в Чикаго произошла очередная перестрелка. В результате происшествия четыре человека погибли, не менее трех были ранены.

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