Американку взяли в заложницы на яхте у побережья Чикаго

Чикаго, 4 июля. Преступник взял жительницу Чикаго в заложницы на борту яхты в гавани ДюСейбл озера Мичиган. Об этом сообщают местные СМИ.

Пострадавшая женщина могла находиться в заложниках по меньшей мере год. На место ЧП уже прибыли полицейские и морские пехотинцы, передает United States News Block.

На данный момент неизвестно, имеется ли у предполагаемого злоумышленника оружие. Также нет информации, выдвигал ли он какие-либо требования к освобождению женщины.

Недавно в Чикаго произошла очередная перестрелка. В результате происшествия четыре человека погибли, не менее трех были ранены.