Гол и две голевые передачи Месси помогли Аргентине выйти в 1/2 финала Кубка Америки

Рио-де-Жанейро, 4 июля. Сборная Аргентины стала последним участником полуфинала Кубка Америки, разгромив Эквадор со счетом 3:0. Капитан аргентинцев Лионель Месси забил гол и отдал две голевые передачи.

Аргентина долго не могла взломать плотную оборону эквадорцев, однако на 40-й минуте полузащитник итальянского «Удинезе» Родриго де Пауль смог открыть счет в матче. Следующего гола зрителям пришлось ждать почти до конца второго тайма. Сначала Лаутаро Мартинес на 84-ой минуте удвоил преимущество подопечных Лионеля Скалони, затем звездный тезка главного тренера сборной Аргентины Месси на 93-й минуте поставил точку в матче.

Капитан аргентинцев провел свой лучший матч на этом Кубке Америки, записав на свой счет гол и ассистентский дубль. Благодаря победе, сборная Аргентины уже 7 июля в полуфинале турнира сыграет против Колумбии. В другой паре 1/2 финала Кубка Америки хозяева турнира бразильцы примут у себя на поле в Перу.

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