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Гол и две голевые передачи Месси помогли Аргентине выйти в 1/2 финала Кубка Америки
Спорт
Гол и две голевые передачи Месси помогли Аргентине выйти в 1/2 финала Кубка Америки
Global Look Press  /  Daisuke Nakashima / AFLO

Рио-де-Жанейро, 4 июля. Сборная Аргентины стала последним участником полуфинала Кубка Америки, разгромив Эквадор со счетом 3:0. Капитан аргентинцев Лионель Месси забил гол и отдал две голевые передачи.

Аргентина долго не могла взломать плотную оборону эквадорцев, однако на 40-й минуте полузащитник итальянского «Удинезе» Родриго де Пауль смог открыть счет в матче. Следующего гола зрителям пришлось ждать почти до конца второго тайма. Сначала Лаутаро Мартинес на 84-ой минуте удвоил преимущество подопечных Лионеля Скалони, затем звездный тезка главного тренера сборной Аргентины Месси на 93-й минуте поставил точку в матче.

Капитан аргентинцев провел свой лучший матч на этом Кубке Америки, записав на свой счет гол и ассистентский дубль. Благодаря победе, сборная Аргентины уже 7 июля в полуфинале турнира сыграет против Колумбии. В другой паре 1/2 финала Кубка Америки хозяева турнира бразильцы примут у себя на поле в Перу.

Ранее стало известно, что английские футболисты установили уникальный рекорд Евро в матче с Украиной. Команда Гарета Саутгейта стала первой сборной в истории чемпионатов Европы, которой удалось трижды отправить мяч в сетку ворот соперника ударами головой в одной игре.

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футбол Лионель Месси сборная аргентины Кубок америки
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