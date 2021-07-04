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Евросоюз похвалил США за мораторий на смертную казнь. События дня
Видео
Евросоюз похвалил США за мораторий на смертную казнь. События дня
needpix.com  / 

Трамп обвинил руководство США в слабости

Дональд Трамп, выступая перед сторонниками во Флориде, заявил, что администрация президента США проявляет слабость по отношению к России, Ирану и Китаю. Экс-глава государства сказал, что только он смог бы провести грамотную политику избавления зависимости Соединенных Штатов в области энергетики от стран Ближнего Востока и России. Трамп добавил, что именно благодаря его усилиям было приостановлено строительства газопровода «Северный поток — 2».
«В две недели нам не нужны были бы ни Ближний Восток, ни Россия», — подчеркнул бывший президент.
По его словам, именно нынешний американский лидер Джо Байден несет ответственность за продолжение строительства российского газопровода.

Евросоюз похвалил США за мораторий на смертную казнь

Евросоюз похвалил США за мораторий на смертную казнь. События дня
needpix.com  / 

Евросоюз приветствует решение США о моратории на смертную казнь. Об этом говорится в сообщении представителя внешнеполитической службы ЕС. Мораторий на смертную казнь в США объявлен на федеральном уровне, но пока является временным. Брюссель поприветствовал это решение и выразил надежду, что смертные приговоры будут отменены во всех странах.

Шесть человек погибли при крушении самолета в Гаити

Евросоюз похвалил США за мораторий на смертную казнь. События дня
prnt scr vk.com  / 

Правоохранители Гаити приступили к расследованию авиакатастрофы. К югу от столицы Порт-о-Пренс упал легкомоторный самолет. Согласно неофициальной информации, в салоне находились шесть человек. Все люди погибли на месте крушения. Как сообщается, самолет принадлежал бывшему гаитянскому парламентарию.

В Петербурге вспыхнула лестничная площадка

Евросоюз похвалил США за мораторий на смертную казнь. События дня
Невские Новости  / 

ЧП произошло на лестничной площадке в Выборгском районе Петербурга. Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарных в 03:38 утра. Пожар возник в жилом доме номер 19 на улице Руднева. К тушению привлекли три единицы спецтехники и 15 спасателей. Пожарные ликвидировали возгорание около 4:00 по московскому времени. О пострадавших не сообщалось.

 

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