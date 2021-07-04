Евросоюз похвалил США за мораторий на смертную казнь. События дня

Трамп обвинил руководство США в слабости

Дональд Трамп, выступая перед сторонниками во Флориде, заявил, что администрация президента США проявляет слабость по отношению к России, Ирану и Китаю. Экс-глава государства сказал, что только он смог бы провести грамотную политику избавления зависимости Соединенных Штатов в области энергетики от стран Ближнего Востока и России. Трамп добавил, что именно благодаря его усилиям было приостановлено строительства газопровода «Северный поток — 2».

«В две недели нам не нужны были бы ни Ближний Восток, ни Россия», — подчеркнул бывший президент.

По его словам, именно нынешний американский лидер Джо Байден несет ответственность за продолжение строительства российского газопровода.