Евросоюз похвалил США за мораторий на смертную казнь. События дня

Трамп обвинил руководство США в слабости
Дональд Трамп, выступая перед сторонниками во Флориде, заявил, что администрация президента США проявляет слабость по отношению к России, Ирану и Китаю. Экс-глава государства сказал, что только он смог бы провести грамотную политику избавления зависимости Соединенных Штатов в области энергетики от стран Ближнего Востока и России. Трамп добавил, что именно благодаря его усилиям было приостановлено строительства газопровода «Северный поток — 2».
«В две недели нам не нужны были бы ни Ближний Восток, ни Россия», — подчеркнул бывший президент.
По его словам, именно нынешний американский лидер Джо Байден несет ответственность за продолжение строительства российского газопровода.
Евросоюз похвалил США за мораторий на смертную казнь
needpix.com /
Евросоюз приветствует решение США о моратории на смертную казнь. Об этом говорится в сообщении представителя внешнеполитической службы ЕС. Мораторий на смертную казнь в США объявлен на федеральном уровне, но пока является временным. Брюссель поприветствовал это решение и выразил надежду, что смертные приговоры будут отменены во всех странах.
Шесть человек погибли при крушении самолета в Гаити
prnt scr vk.com /
Правоохранители Гаити приступили к расследованию авиакатастрофы. К югу от столицы Порт-о-Пренс упал легкомоторный самолет. Согласно неофициальной информации, в салоне находились шесть человек. Все люди погибли на месте крушения. Как сообщается, самолет принадлежал бывшему гаитянскому парламентарию.
В Петербурге вспыхнула лестничная площадка
Невские Новости /
ЧП произошло на лестничной площадке в Выборгском районе Петербурга. Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарных в 03:38 утра. Пожар возник в жилом доме номер 19 на улице Руднева. К тушению привлекли три единицы спецтехники и 15 спасателей. Пожарные ликвидировали возгорание около 4:00 по московскому времени. О пострадавших не сообщалось.