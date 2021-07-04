Испания выделила 2,5 млрд евро для разработки военного истребителя

Мадрид, 4 июля. Испанские власти выделили порядка 2,5 млрд евро для разработки военного истребителя шестого поколения. Непосредственное участие в строительстве принимают Германия и Франция.

Выплаты со стороны Испании будут проходить в течение последующих шести лет. В этом году планируется выделить чуть больше 110 млн евро, передают испанские СМИ. Германия, Франция и Испания подписали коллективный контракт о сотрудничестве. Все стороны будут отвечать за создание самолета шестого поколения. Тестовый полет истребителя планируется на 2027 год.

В разработке активное участие принимают компании Airbus, Indra Sistemas и Dassault Aviation. Общая стоимость проекта варьируется от 50 до 80 млрд евро. Макет бомбардировщика был показан еще два года назад на международном авиасалоне в Ле-Бурже.

Ранее стало известно, что новый японский авиадвигатель будет создан при участии компании Rolls-Royce. Самолет должен будет заменить многоцелевой истребитель F-2.