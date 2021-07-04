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Около 40 человек были спасены после крушения самолета на Филиппинах
Происшествия
Около 40 человек были спасены после крушения самолета на Филиппинах
gov-murman.ru  /  пресс-служба правительство Мурманской области

Манила, 4 июля. Крушение военного самолета с 85 пассажирами на борту произошло на Филиппинах. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на информацию в вооруженных силах страны.

По подтвержденной информации, 15 человек были благополучно спасены из горящего самолета С-130. Воздушное судно разбилось при попытке приземлиться на острове Холо. СМИ сообщило, что количество выживших возросло до 40 человек, однако эта информация проверяется.

Авиакатастрофа произошла утром 4 июля. После падения самолет загорелся, что затруднило работу экстренных служб на месте происшествия.

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