Около 40 человек были спасены после крушения самолета на Филиппинах

Манила, 4 июля. Крушение военного самолета с 85 пассажирами на борту произошло на Филиппинах. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на информацию в вооруженных силах страны.

По подтвержденной информации, 15 человек были благополучно спасены из горящего самолета С-130. Воздушное судно разбилось при попытке приземлиться на острове Холо. СМИ сообщило, что количество выживших возросло до 40 человек, однако эта информация проверяется.

Авиакатастрофа произошла утром 4 июля. После падения самолет загорелся, что затруднило работу экстренных служб на месте происшествия.