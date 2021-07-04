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Биограф Скоби назвал виновников в слухах о психическом здоровье принца Гарри

  /   Обновлено: 04 июля 2021 08:27
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Общество
Биограф Скоби назвал виновников в слухах о психическом здоровье принца Гарри
Global Look Press  /  Stephen Lock/Keystone Press Agency

Лондон, 4 июля. Сотрудники Кенсингтонского дворца намеренно распускают слухи о психическом состоянии принца Гарри. Такое мнение выразил биограф герцога Сассекского Омид Скоби.

Информационная кампания против принца Гарри началась после его интервью в 2019 году. Тогда герцог Сассекский заявил о расхождении путей со своим братом принцем Уильямом, передает издание The Mirror со ссылкой на биографа.

«Я бы сказал, что это не совпадение, что это было не случайно, что уже на следующий день после этого интервью, появились сообщения, которые исходили от старшего помощника Генсингтонского дворца», пояснил инсайдер.

В сообщениях говорилось о переживаниях принца Уильяма за состояние брата Гарри. Но считать герцога Кембриджского источником слухов о психических проблемах принца Гарри, однозначно нельзя, считает биограф Скоби.

Сейчас принц Гарри со своей супругой Меган Маркл наслаждаются воспитанием новорожденной дочери Лилибет. Малышка, по словам герцога Сассекского, отличается спокойным характером и счастлива сидеть на месте.

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принц гарри слухи психическое здоровье
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