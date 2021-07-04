Стресс может повлиять на рабочую адаптацию после отпуска

Москва, 4 июля. Подавление стресса во время работы после отпуска может негативно сказаться на возвращении сотрудника в прежний ритм. Об этом сообщил клинический психолог Михаил Хорс.

Специалист уверяет, что подавление внутреннего дискомфорта может не лучшим образом повлиять на эмоциональные реакции организма, поэтому его стоит избегать. Подобный метод поможет справиться с переживаниями и тревогами, передает RT.

«Тогда стресса будет меньше, не будет стресса из-за стресса… Эмоциональную реакцию, тот же стресс, на выход на работу после выходных дней не сам выход, не сама работа, а мнение, что работа — это плохо», — объяснил врач.

Ранее стало известно, что хронический стресс может стать главной причиной развития болезни Альцгеймера. Об этом сообщили ученые из Австралии.