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Экс-врач Трампа усомнился в умственных способностях Байдена

  /   Обновлено: 04 июля 2021 08:22
Политика
Экс-врач Трампа усомнился в умственных способностях Байдена
Global Look Press  /  CNP/AdMedia

Вашингтон, 4 июля. Членам Демократической партии США необходимо проверить интеллектуальные способности президента страны Джо Байдена, заявил бывший врач экс-хозяина Белого дома Ронни Джексон.

Медик также напомнил, что с таким призывом ранее обращались и демократы в отношении бывшего американского лидера Дональда Трампа. Как заявил Джексон, тогда президент прошел Монреальский когнитивный тест (MoCA), который выявляет ухудшение памяти.

«СМИ требовали, чтобы это (тестирование) стало новым стандартом для всех, кто собирается возглавить нашу страну, стать нашим главнокомандующим и главой государства», подчеркнул врач в беседе с Fox News.

Трамп также выступил с очередными нападками против политики Байдена и его сторонников. На митинге во Флориде экс-хозяин Белого дома заявил, что нынешняя администрация президента США проявляет слабость по отношению к России, Ирану и Китаю.

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