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Сестрорецкое болото вошло в топ-3 необычных достопримечательностей Петербурга
Общество
Сестрорецкое болото вошло в топ-3 необычных достопримечательностей Петербурга
 /  Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 4 июля. Жителям Петербурга и гостям города рассказали о необычных достопримечательностях, таких как Сестрорецкое болото, Комаровский берег и Лиственничная роща.

Петербуржцы и гости города теперь имеют возможность пройтись как по болотам, как по ухоженным паркам. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области созданы хорошо оборудованные бесплатные экологические маршруты, которые каждый может преодолеть.

Первым из таких мест является Сестрорецкое болото. Там можно прогуляться прямо по болотистой местности, дорожка уложена широким деревянным настилом, поэтому посещающим это место не нужно надевать высокие сапоги и резиновую одежду. Вдоль маршрута расположены указатели и информационные стенды. Можно узнать, что растет, кто живет, а если повезет, то и увидеть редких для этих мест птиц и зверей.

Еще одна тропа в Комарово памятник природы Комаровский берег. Место в Курортном районе на Финском заливе. Огромный пляж: десятки тысяч человек в выходные. Проходя по маршруту, можно проследить, как меняется растительность от елового леса до песчаных дюн. А также увидеть огромные, до полутора метров высотой, муравейники.

Последней в списке стоит Лиственничная роща, которая расположена на территории Выборгского района Ленинградской области вблизи поселка Рощино. Площадь заказника 986 га. Лес также называют жемчужиной лесокультурного наследия, там растут старейшие уникальные культуры лиственницы в России и в Европе.

Ранее власти Москвы разработали свой перечень лучших маршрутов для катания на велосипедах. Общая протяженность составляет 70 километров. В список попала дорога по природно-историческому парку «Битцевский лес».

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