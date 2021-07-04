Ребенок случайно выстрелил себе в лицо из пистолета в Саратовской области

Балаково, 4 июля. Трехлетний ребенок случайно выстрелил себе в лицо из травматического пистолета, заряженного свето-шумовыми патронами. Пострадавший выжил, но получил серьезные травмы.



Ребенка экстренно госпитализируют в одну из саратовских больниц. Ему предстоит срочная операция. Глава Балаковского муниципального района Сергей Грачев рассказал, что держит вопрос на особом контроле.

«Экстренно выехал в Балаковскую районную больницу, связался с министром здравоохранения. Реанимобиль уже едет из областного центра. Сейчас важна каждая минута. Вопрос держу на особом контроле. Вместе с родителями пострадавшего буду ждать машину из Саратова. Окажем всю необходимую помощь», — написал Грачев в Instagram.

Ранее шестилетний мальчик пострадал в ДТП с двумя иномарками в центре Саратова. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.