Космонавты КНР покинули борт станции «Тяньгун»

Пекин, 4 июля. Китайские астронавты покинули основной отсек станции «Тяньгун» и вышли в открытый космос для осуществления внекорабельной деятельности.

Модуль «Тяньхэ» покинули Лю Бомин и Тан Хунбо. В это время командир экипажа Не Хайшэн занялся вспомогательными работами, которые необходимо выполнять параллельно внутри станции.

Отмечается, что астронавты КНР вышли в открытый космос впервые за последние 13 лет. Об этом сообщили в эфире Центрального телевидения Китайской Народной Республики.

Ранее стали известны примерные даты запуска межпланетной станции «Луна-25». Решение по этому вопросу будет озвучено в августе текущего года.