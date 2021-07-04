Ученые из России создали первый в мире очиститель от коронавируса

Москва, 4 июля. Российские ученые смогли создать наномембрану, которая может убивать все виды вирусов, несущих угрозу жизни и здоровью человека.

Технология по уничтожению всех опасных инфекций, в том числе коронавируса, будут внедряться в системы кондиционирования, а также в очищающие воздушные фильтры. Об этом сообщил профессор МИФИ Валерий Загайнов.

«Нагрев мембраны до 100-150 градусов мгновенно убьет и вирусы, и микроорганизмы. В мире до сих пор не было материалов, которые одновременно фильтровали бы воздух и разогревались», — сообщил специалист.

Инфекция гораздо быстрее распространяется в холодных комнатах, нежели в теплых, считает профессор Анатолий Альтштейн. Мембранный фильтр способен притормозить распространение заразы.

Ранее жителям сообщили, как сэкономить на кондиционировании летом. В этом могут помочь многотарифный учет электроэнергии и инверторный кондиционер.