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Ученые из России создали первый в мире очиститель от коронавируса
Наука
Ученые из России создали первый в мире очиститель от коронавируса
pixabay.com

Москва, 4 июля. Российские ученые смогли создать наномембрану, которая может убивать все виды вирусов, несущих угрозу жизни и здоровью человека.

Технология по уничтожению всех опасных инфекций, в том числе коронавируса, будут внедряться в системы кондиционирования, а также в очищающие воздушные фильтры. Об этом сообщил профессор МИФИ Валерий Загайнов.

«Нагрев мембраны до 100-150 градусов мгновенно убьет и вирусы, и микроорганизмы. В мире до сих пор не было материалов, которые одновременно фильтровали бы воздух и разогревались», сообщил специалист.

Инфекция гораздо быстрее распространяется в холодных комнатах, нежели в теплых, считает профессор Анатолий Альтштейн. Мембранный фильтр способен притормозить распространение заразы.

Ранее жителям сообщили, как сэкономить на кондиционировании летом. В этом могут помочь многотарифный учет электроэнергии и инверторный кондиционер.

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ученые наука коронавирус очиститель воздуха
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