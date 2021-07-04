Выступление Меладзе на украинском фестивале оказалось под угрозой

Киев, 4 июля. Украинские активисты призвали вычеркнуть имя Валерия Меладзе из списка участников киевского фестиваля Atlas Weekend.

Фестиваль в Киеве должен пройти с 5 по 11 июля. Выступление Меладзе запланировано на 8 июля. Несколько общественных организаций обратились к организаторам Atlas Weekend с просьбой не допустить этого.

«Мы были поражены анонсированным участием в фестивале российского певца Валерия Меладзе, который отметился выступлениями на частных концертах для семьи и соратников самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко», — сказано в обращении активистов.

Валерий Меладзе, Григорий Лепс, Вера Брежнева и Эмин Агаларов выступили в Белоруссии 28 мая. Они приняли участие в концерте по приглашению старшего сына Лукашенко.

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева ранее поделилась подробностями семейной жизни с Меладзе. Конфликтов, по ее словам, избежать не удается.