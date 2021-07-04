Небольшой самолет разбился в Казахстане

Нур-Султан, 4 июля. Легкий многоцелевой самолет Ан-2 потерпел крушение в Казахстане. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

Находящиеся на борту воздушного судна пилоты выжили. Инцидент произошел в 12 километрах от села Караултобе города Кызылорды.

«Через несколько километров после взлета из-за технических неисправностей при вынужденной посадке самолет упал на поле. На борту находились два пилота, 1954 и 1967 годов рождения. Они доставлены в больницу», — говорится в сообщении.

Два человека ранее пострадали в результате аварийной посадки в Подмосковье. Крушение произошло в лесу около Лыткарино.