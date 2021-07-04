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Небольшой самолет разбился в Казахстане
Происшествия
Небольшой самолет разбился в Казахстане
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Нур-Султан, 4 июля. Легкий многоцелевой самолет Ан-2 потерпел крушение в Казахстане. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

Находящиеся на борту воздушного судна пилоты выжили. Инцидент произошел в 12 километрах от села Караултобе города Кызылорды.

«Через несколько километров после взлета из-за технических неисправностей при вынужденной посадке самолет упал на поле. На борту находились два пилота, 1954 и 1967 годов рождения. Они доставлены в больницу», говорится в сообщении.

Два человека ранее пострадали в результате аварийной посадки в Подмосковье. Крушение произошло в лесу около Лыткарино.

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Казахстан самолет крушение
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