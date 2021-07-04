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МЧС отчиталось об обстановке в Приамурье после паводка
Происшествия
МЧС отчиталось об обстановке в Приамурье после паводка
pixabay.com

Благовещенск, 4 июля. Около 130 домов Приамурья остаются в зоне подтопления. За сутки вода покинула 63 жилых здания. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По отчетам ведомства, вода начинает постепенно отходить. Подтопленными остаются 690 приусадебных участков, три автомобильных моста. Также из-за паводка прервано дорожное сообщение на 12 трассах. В восьми пунктах помощи размещены 213 человек, среди них 91 ребенок. В них дежурят медики и психологи, также организовано регулярное горячее питание.

По последним данным МЧС, уровень реки Амур в Благовещенске снизился на 64 сантиметра. Сейчас он составляет 479 сантиметров, что ниже неблагоприятной отметки.

Ситуация улучшилась по сравнению с положением двухдневной давности. Тогда в заложниках водной стихии находились 352 жилых дома.

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мчс благовещенск приамурье паводок
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