МЧС отчиталось об обстановке в Приамурье после паводка

Благовещенск, 4 июля. Около 130 домов Приамурья остаются в зоне подтопления. За сутки вода покинула 63 жилых здания. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По отчетам ведомства, вода начинает постепенно отходить. Подтопленными остаются 690 приусадебных участков, три автомобильных моста. Также из-за паводка прервано дорожное сообщение на 12 трассах. В восьми пунктах помощи размещены 213 человек, среди них 91 ребенок. В них дежурят медики и психологи, также организовано регулярное горячее питание.

По последним данным МЧС, уровень реки Амур в Благовещенске снизился на 64 сантиметра. Сейчас он составляет 479 сантиметров, что ниже неблагоприятной отметки.

Ситуация улучшилась по сравнению с положением двухдневной давности. Тогда в заложниках водной стихии находились 352 жилых дома.