Странам ЕС запретили продавать одноразовую пластиковую посуду

Брюссель, 4 июля. Пластиковую посуду окончательно запретили продавать в странах Евросоюза. Соответствующий закон вступил в силу 3 июля 2021 года.

Под запрет попали одноразовые пластиковые тарелки, столовые приборы, палочки для воздушных шаров, ватные палочки, оксоразлагаемые пищевые контейнеры, пенополистирольные стаканчики, написал еврокомиссар по окружающей среде Виргиниюс Синкявичюс в Twitter.

Запрет на одноразовую пластиковую посуду регламентируется законом ЕС от 2019 года. К 3 июля 2021 года все государства Евросоюза должны были избавиться от подобных изделий на рынке.

За запрет мелкого бытового пластика выступила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Эколог Екатерина Шалунова предложила планировать потребительское поведение и искать альтернативные варианты, сокращать количество этого материала.