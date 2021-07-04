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Студенты Башкортостана и Краснодарского края могут получить повышенные стипендии
Общество
Студенты Башкортостана и Краснодарского края могут получить повышенные стипендии
pexels.com

Москва, 4 июля. Студенты ведущих вузов Башкортостана в следующем учебном году могут претендовать на повышенные стипендии от 50 до 100 тыс. рублей.

Информацию подтвердили в правительстве республики. Также смогут рассчитывать на денежную премию в размере 100 тыс. рублей абитуриенты в Краснодарском крае, поступившие на приоритетные для региона направления, сообщают «Известия». Руководство таким образом рассчитывает сохранить лучших студентов в РФ и готово мотивировать их высокой стипендией.

Размер денежных выплат для отличников Уфимского государственного технического университета на 2021 год составляет порядка 80 тыс. рублей. Однако рассчитывать на повышенные выплаты в ближайшем будущем смогут только те студенты, которые покажут лучшие результаты с точки зрения научной деятельности.

Ранее дальневосточные студенты создали протез ноги с нейросетью. Ученые прикрепили к здоровой ноге систему датчиков, собирающую данные о движении и положении конечности.

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