Студенты США стыдятся своего американского происхождения

Вашингтон, 4 июля. Большинство студентов Джорджтаунского университета в США заявили, что не гордятся тем, что они американцы. Об этом свидетельствуют данные опроса репортеров сайта Campus Reform.

Также некоторые из них добавили, что они «смущены» быть гражданами США. Одна из опрошенных девушек сказала, что ей «стыдно быть американкой каждый день», когда ей задали вопрос, гордится ли она своим происхождением. Опрос был посвящен Дню независимости США.

«Я думаю, что большую часть времени нет ... по крайней мере, за последние четыре года было сложно любить американское происхождение» — заявил один из опрошенных студентов.

Кроме того, никто из респондентов не согласился с утверждением, что США — «величайшая страна в мире». Некоторые из опрошенных также заявили, что с радостью откажутся от гражданства Соединенных Штатов и просто возвращались бы в страну на каникулы или отдых.

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