Спасательный отряд обнаружил пропавшую в июне жительницу Южно-Сахалинска

Южно-Сахалинск, 4 июля. Жители и спасатели отряда «Сова» занимались поисками 44-летней горожанки Южно-Сахалинска, которая пропала 11 июня после встречи с подругой.

Поисками женщины занимались практически на протяжении месяца. Родственники и близкие пропавшей раздавали корректировку в различные социальные сети и службы, а также местные СМИ.

Местная жительница исчезла после того, как гостила у подруги. Дома ее ждали сыновья. На данный момент причины инцидента не раскрываются, подробности уточняют органы службы Южно-Сахалинска.

Ранее американка пропала в Нижегородской области при загадочных обстоятельствах. Перед исчезновением она сообщила своей матери, что незнакомый мужчина увез ее в неизвестном направлении.