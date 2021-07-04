Доктор Мясников опроверг антитело-зависимое усиление COVID-19

Москва, 4 июля. Сведения об антитело-зависимом усилении коронавирусной инфекции после вакцинации являются парадоксальными. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в соцсетях.

Он в очередной раз призвал россиян перестать употреблять в обычной жизни слова «антитело-зависимое усиление», «цитокиновый шторм», «иммунитет». Эти термины в неумелых или преступных руках он назвал оружием. Чтобы защитить людей, доктор Мясников решил объяснить смысл понятия «антитело-зависимое усиление».

«Парадоксальное усиление вирусной инфекции в результате образования антител к нему. Сегодня околомедицинские круги муссируют о возможности массовой такой парадоксальной реакции, в связи с вакцинацией. Сразу скажу — это не так. [...] Теоретически такое возможно, но для преодоления этого есть свои подходы. Но пока почвы их применения нет», — отметил Мясников.

Он ранее объяснил, что результат теста на антитела не может быть решающим фактором в принятии решения о вакцинации. Врач порекомендовал встречать ноябрьский пик COVID-19 привитыми.