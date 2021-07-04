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Доктор Мясников опроверг антитело-зависимое усиление COVID-19

  /   Обновлено: 04 июля 2021 06:45
Общество
Доктор Мясников опроверг антитело-зависимое усиление COVID-19
instagram.com  /  @drmyasnikov.ru

Москва, 4 июля. Сведения об антитело-зависимом усилении коронавирусной инфекции после вакцинации являются парадоксальными. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в соцсетях.

Он в очередной раз призвал россиян перестать употреблять в обычной жизни слова «антитело-зависимое усиление», «цитокиновый шторм», «иммунитет». Эти термины в неумелых или преступных руках он назвал оружием. Чтобы защитить людей, доктор Мясников решил объяснить смысл понятия «антитело-зависимое усиление».

«Парадоксальное усиление вирусной инфекции в результате образования антител к нему. Сегодня околомедицинские круги муссируют о возможности массовой такой парадоксальной реакции, в связи с вакцинацией. Сразу скажу это не так. [...] Теоретически такое возможно, но для преодоления этого есть свои подходы. Но пока почвы их применения нет», отметил Мясников.

Он ранее объяснил, что результат теста на антитела не может быть решающим фактором в принятии решения о вакцинации. Врач порекомендовал встречать ноябрьский пик COVID-19 привитыми.

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мясников коронавирус антитела
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