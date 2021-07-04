Масштабный пожар произошел в частном секторе центральной части Сахалина

Южно-Сахалинск, 4 июля. Пожарные Тымского района в центральной части Сахалина боролись с масштабным возгоранием частного дома. Инцидент произошел в селе Воскресеновка.

Спасатели прибыли на вызов спустя 9 минут после сообщения о пожаре. Специалистам пришлось бороться с полыхающим открытым пламенем частного дома и надворной пристройки, сообщает региональное ГУ МЧС России.

Пожарным удалось ликвидировать очаг возгорания, однако на полное устранение опасности потребовалось около 2,5 часа. При этом инцидент обошелся без погибших и пострадавших. На данный момент выясняются детали и причины произошедшего.

Ранее лесной пожар уничтожил городок Литтон в Канаде. К 1 июля пламенем были уничтожены более 90% зданий: жилые дома, полицейский участок, медпункт, станция водозабора и железнодорожная станция.