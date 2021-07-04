Сейсмологи зафиксировали мощное землетрясение у берегов Чили

Валленар, 4 июля. Подземные толчки магнитудой 5,8 по шкале Рихтера произошли в северной части Чили. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения находился в Тихом океане у побережья чилийского государства. Ближайший населенный пункт Валленар с населением в 44 тыс. человек находился в 89 км к северо-востоку от него. Очаг сейсмоактивности лежал на глубине десяти километров. Информация о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами отсутствует.

Недавно на севере Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,2. Информацию об этом предоставила Единая геофизическая служба РАН.