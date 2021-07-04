Депутат Пискарев высказал мнение о новой стратегии национальной безопасности

Москва, 4 июля. Стратегия национальной безопасности указывает на мирное отношение России, а также на готовность сделать все возможное для защиты суверенитета страны.

Такого мнения придерживается председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. По его словам, подобная система также говорит о готовности России сотрудничать с соседними странами, передает ТАСС.

«В целом стратегия демонстрирует мирный характер нашего государства, готовность развивать сотрудничество с нашими соседями, но при этом говорится, что для защиты суверенитета, обеспечения обороны и безопасности России будет сделано все необходимое», — сообщил политик на официальном Telegram-канале комиссии.

Ранее Онищенко высказался о важности Стратегии национальной безопасности РФ. Как отмечает депутат, на основании принятого закона в дальнейшем будут реализовываться конкретные меры.