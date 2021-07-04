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Испанец в честь победы своей команды на Евро прыгнул в канал в Петербурге
Евро 2020
Испанец в честь победы своей команды на Евро прыгнул в канал в Петербурге
Невские Новости

Санкт-Петербург, 4 июля. Сборная Испании одержала победу в четвертьфинале чемпионата Европы. В честь этого футбольные болельщики устроили праздничные гуляния.

Необычный инцидент произошел на набережной канала Грибоедова в центре Петербурга. Испанский фанат решил отпраздновать победу своей команды прыжком в воду с Банковского моста.

Рискованный трюк фаната сопровождался аплодисментами соотечественников. Однако болельщик сборной Испании помешал движению прогулочного теплохода, который приближался к мосту. Капитан судна по громкой связи спросил у мужчины, нужна ли ему помощь, но испанец его не понял и поплыл к лестнице, ведущей на набережную.

Ранее сборная Испании обыграла сборную Швейцарии и вышла в полуфинал Евро-2020. Как пишет RT, основное время закончилось ничьей и судьба команд решилась в серии пенальти.

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Все новости / Евро 2020 / Испанец в честь победы своей команды на Евро прыгнул в канал в Петербурге
испания швейцария болельщики евро-2020
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