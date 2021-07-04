Площадь действующих лесных пожаров в России превысила 360 тыс. гектаров

Москва, 4 июля. Экстренные службы активно борются с лесными пожарами по всей территории России. На данный момент общая их площадь составляет 363 106 га.

Самый сильный удар стихии приняла на себя Якутия. Там обнаружено около 150 очагов возгорания на площади 314 614, информирует пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

Всего за прошедшие сутки спасатели ликвидировали 116 лесных пожаров на территории 3 697 га, передает RT. В их ликвидации участвует 5 302 человека, 1050 единиц спецтехники и 28 воздушных судов.

Ежедневно бригады спасателей тушат десятки лесных пожаров по всей России, однако ситуация все равно остается трудной, так как их число только растет. Например, в предыдущей сводке сообщалось, что общая площадь возгораний составила 325 тыс. гектаров.