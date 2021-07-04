Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 июля 06:57
06:54
Общество
Студенты Башкортостана и Краснодарского края могут получить повышенные стипендии
06:52
Общество
Студенты США стыдятся своего американского происхождения
06:46
Происшествия
Спасательный отряд обнаружил пропавшую в июне жительницу Южно-Сахалинска
06:45
Общество
Доктор Мясников опроверг антитело-зависимое усиление COVID-19
06:43
Происшествия
Масштабный пожар произошел в частном секторе центральной части Сахалина
06:42
Происшествия
Сейсмологи зафиксировали мощное землетрясение у берегов Чили
06:42
Политика
Депутат Пискарев высказал мнение о новой стратегии национальной безопасности
06:41
Евро 2020
Испанец в честь победы своей команды на Евро прыгнул в канал в Петербурге
06:25
Происшествия
Лестничная площадка вспыхнула в Выборгском районе Петербурга
06:25
Происшествия
Площадь действующих лесных пожаров в России превысила 360 тыс. гектаров
Все новости

Американцы опасаются усиления России в воздухе над Средиземноморьем

  /   Обновлено: 04 июля 2021 06:23
Армия
Американцы опасаются усиления России в воздухе над Средиземноморьем
wikipedia.org  /  Public Domain

Вашингтон, 4 июля. Армия России может создать крайне опасный форпост для острых атак в водах Средиземноморья, считает американский военный Стивен Сильвер.

Соответствующее мнение было опубликовано на портале The National Interest. Российские истребители МиГ-31 всегда славились своей непредсказуемостью. Их главной особенностью является то, что они могут выполнять полеты в три раза быстрее скорости звука. МиГ-31 был создан специально для защиты границ СССР от стратегических ракетоносцев ВВС США, передает «ПолитРоссия».

Истребители данного типа никогда не экспортировались, именно поэтому недавний полет перехватчиков на военную базу в Сирии стал определенным сюрпризом для НАТО. Это произошло практически на следующий день после инцидента с британским эсминцем Defender возле Крымского полуострова.

Автор статьи заметил, что перехватчики участвовали в крупных маневрах с задействованием кораблей и авиации. Военные отрабатывали возможность нанесения ракетных ударов по условному неприятелю. При этом реальный противник был недалеко — флагман британских ВМС, авианосец Queen Elizabeth.

Если МиГ-31 останутся на территории Сирии, то это даст почву для формирования опасного форпоста в Средиземном море, предупредил Сильвер. Россия сможет сформировать серьезную военную мощь.

«Эти риски, возможно, вынудят Североатлантический альянс разместить более мощные оборонительные средства в регионе, такие как корабли с системами Aegis», подытожил Стивен Сильвер.

Недавно эксперты журнала оценили невидимость российского "Меркурия". Они отметили его габариты и гораздо более мощный арсенал.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Американцы опасаются усиления России в воздухе над Средиземноморьем
сша армия россии миг-31 военная авиация
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru