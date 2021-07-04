Американцы опасаются усиления России в воздухе над Средиземноморьем

Вашингтон, 4 июля. Армия России может создать крайне опасный форпост для острых атак в водах Средиземноморья, считает американский военный Стивен Сильвер.

Соответствующее мнение было опубликовано на портале The National Interest. Российские истребители МиГ-31 всегда славились своей непредсказуемостью. Их главной особенностью является то, что они могут выполнять полеты в три раза быстрее скорости звука. МиГ-31 был создан специально для защиты границ СССР от стратегических ракетоносцев ВВС США, передает «ПолитРоссия».

Истребители данного типа никогда не экспортировались, именно поэтому недавний полет перехватчиков на военную базу в Сирии стал определенным сюрпризом для НАТО. Это произошло практически на следующий день после инцидента с британским эсминцем Defender возле Крымского полуострова.

Автор статьи заметил, что перехватчики участвовали в крупных маневрах с задействованием кораблей и авиации. Военные отрабатывали возможность нанесения ракетных ударов по условному неприятелю. При этом реальный противник был недалеко — флагман британских ВМС, авианосец Queen Elizabeth.

Если МиГ-31 останутся на территории Сирии, то это даст почву для формирования опасного форпоста в Средиземном море, предупредил Сильвер. Россия сможет сформировать серьезную военную мощь.

«Эти риски, возможно, вынудят Североатлантический альянс разместить более мощные оборонительные средства в регионе, такие как корабли с системами Aegis», — подытожил Стивен Сильвер.

Недавно эксперты журнала оценили невидимость российского "Меркурия". Они отметили его габариты и гораздо более мощный арсенал.