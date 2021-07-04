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Мужчина получил серьезные ожоги во время пожара в Благовещенске
Происшествия
Мужчина получил серьезные ожоги во время пожара в Благовещенске
Невские Новости  /  Мария Власова

Благовещенск, 4 июля. Жителя Благовещенска госпитализировали с ожогами в одну из местных больниц сотрудники скорой медицинской помощи. Мужчина пострадал во время пожара, сообщает МЧС России.

Происшествие случилось ночью. Возгорание было зафиксировано в одном из домов Благовещенска. Пожар полностью уничтожил веранду, также серьезно пострадала крыша.

Пять человек были спасены благодаря слаженной работе сотрудников МЧС, которые оперативно прибыли на место событий. Мужчина, получивший ожоги спины, на данный момент находится в больнице. По факту возгорания в помещении жилого дома будет проведено разбирательство.

Ранее спасатели потушили заброшенный склад на юго-западе Воронежа. Инцидент произошел на улице Юлюса Янониса.

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