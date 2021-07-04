Сбежавших из больницы детей в Южно-Сахалинске нашли живыми

Южно-Сахалинск, 4 июля. Трое несовершеннолетних пациентов самовольно ушли из медицинского учреждения в Южно-Сахалинске. После непродолжительных поисков беглецов нашли живыми.

Инцидент произошел в минувшую субботу, 3 июля. Поиски подростков были организованы в тот же день. Среди пропавших трое несовершеннолетних мальчиков 2005 и 2008 годов рождения, уточнили в региональном СУ СК России.

Утром 4 июля появилась информация, что поиски подростков завершены, их нашли живыми и невредимыми. Подробности произошедшего не уточняются.

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