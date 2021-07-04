Трамп заявил о слабости руководства США перед Россией

Сарасота, 4 июля. Бывший президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками во Флориде, сказал, что администрация президента США проявляет слабость по отношению к России, Ирану и Китаю.

Экс-глава государства сказал, что только он смог бы провести грамотную политику избавления зависимости Соединенных Штатов в области энергетики от стран Ближнего Востока и России. Трамп добавил, что именно благодаря его усилиям было приостановлено строительства газопровода «Северный поток — 2».

«В две недели нам не нужны были бы ни Ближний Восток, ни Россия», — подчеркнул бывший президент.

По его словам, именно нынешний глава государства Джо Байден несет ответственность за продолжение строительства российского газопровода. Вместе с тем он виновен в отмене американского проекта Keystone XL, отметил Трамп.