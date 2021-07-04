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Трамп заявил о слабости руководства США перед Россией
Политика
Трамп заявил о слабости руководства США перед Россией
«Политика сегодня»

Сарасота, 4 июля. Бывший президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками во Флориде, сказал, что администрация президента США проявляет слабость по отношению к России, Ирану и Китаю.

Экс-глава государства сказал, что только он смог бы провести грамотную политику избавления зависимости Соединенных Штатов в области энергетики от стран Ближнего Востока и России. Трамп добавил, что именно благодаря его усилиям было приостановлено строительства газопровода «Северный поток — 2».

«В две недели нам не нужны были бы ни Ближний Восток, ни Россия», подчеркнул бывший президент.

По его словам, именно нынешний глава государства Джо Байден несет ответственность за продолжение строительства российского газопровода. Вместе с тем он виновен в отмене американского проекта Keystone XL, отметил Трамп.

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