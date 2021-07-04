Дональд Трамп рассказал о своей роли в затруднении строительства «СП-2»

Сарасота, 4 июля. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ему удалось повлиять на проект «Северный поток — 2», из-за чего строительство газопровода было замедленно.

Политик напомнил, что нынешний глава американского государства Джо Байден не предпринимает попыток остановить его реализацию. Более того, он отменил американский газопровод Keystone XL, после чего тысячи граждан США потеряли свои рабочие места, сказал Трамп.

«И на самом деле у меня были и есть очень, очень хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на мое воздействие на «Северный поток — 2», — добавил Трамп.

Эти слова экс-президент США произнес с трибуны во Флориде, где проходит его встреча со сторонниками. Он также заявил, что страна может утратить энергонезависимость из-за неверных решений во внутренней политике.