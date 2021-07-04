Глава «Мираторга» Линник озвучил условия повышения зарплат для россиян

Москва, 4 июля. Сокращение квот на иностранную рабочую силу позволит поднять российским работникам зарплаты. Об этом сообщил глава компании «Мираторг» Виктор Линник.

Присутствие гастарбайтеров в РФ обесценивает стоимость рабочей силы настолько, что россиянам на такую зарплату прожить невозможно. Исправить ситуацию можно, если сократить квоты на ввоз мигрантов в три раза и разрешить использовать труд заключенных вместо иностранцев, передает РБК.

«Если мы смотрим стратегически на развитие холдинга или отрасли, вопрос мигрантов не должен стоять», — заявил Линник.

Ранее Росстат сообщил, что средняя зарплата по России выросла. Так, по данным ведомства, рост за апрель 2021 года составил 7,8%. Если же сравнивать уровень доходов с мартом 2021 года, то зарплаты населения выросли на 2,5%.