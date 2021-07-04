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Глава «Мираторга» Линник озвучил условия повышения зарплат для россиян
Общество
Глава «Мираторга» Линник озвучил условия повышения зарплат для россиян
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 4 июля. Сокращение квот на иностранную рабочую силу позволит поднять российским работникам зарплаты. Об этом сообщил глава компании «Мираторг» Виктор Линник.

Присутствие гастарбайтеров в РФ обесценивает стоимость рабочей силы настолько, что россиянам на такую зарплату прожить невозможно. Исправить ситуацию можно, если сократить квоты на ввоз мигрантов в три раза и разрешить использовать труд заключенных вместо иностранцев, передает РБК.

«Если мы смотрим стратегически на развитие холдинга или отрасли, вопрос мигрантов не должен стоять», заявил Линник.

Ранее Росстат сообщил, что средняя зарплата по России выросла. Так, по данным ведомства, рост за апрель 2021 года составил 7,8%. Если же сравнивать уровень доходов с мартом 2021 года, то зарплаты населения выросли на 2,5%.

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