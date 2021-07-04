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«Уральские авиалинии» открыли учебный центр для ИТР
Общество
«Уральские авиалинии» открыли учебный центр для ИТР
gov39.ru  /  Правительство Калининградской области

Екатеринбург, 4 июля. Одна из ведущих авиакомпаний России «Уральские авиалинии» открыла первый в своей истории тренировочный центр для подготовки инженерно-технических специалистов.

Стартовые занятия для техников, которые будут изучать строение новых воздушных судов, запланированы уже на июль текущего года. «Уральские авиалинии» прошли сертификацию в Федеральном агентстве воздушного транспорта, а также в Европейским агентство по безопасности авиаперевозок (EASA).

Главным преимуществом станет независимость центра технического оснащения от субподрядных учебных организаций по вопросам подготовки бортинженеров и авиатехников. «Уральские авиалинии» смогут повысить свой годовой доход за счет предоставления УТЦ для бюджетных авиакомпаний России.

Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили возможность увеличения рейсов «Белавиа» в Россию. Правительства и министерства будут прорабатывать данный вопрос.

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