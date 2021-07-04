Врач Хорошев назвал безопасные и полезные поверхности для ходьбы босиком

Москва, 4 июля. Ходьба босиком является хорошим способом поддержания здоровья организма, однако не все поверхности подходят для таких практик. Об этом сообщил врач Владимир Хорошев.

Специалист советует избегать прогулок по асфальту и бетону, поскольку на таких дорогах существует вероятность получения травм. Также твердая поверхность не способна оказывать положительный эффект на здоровье человека, передает радио Sputnik.

Однако полезной может оказаться ходьба по гальке, песку и траве. В такие моменты тренируются суставы ног, при этом активируется большое количество биологических точек.

Ранее спортивный диетолог Ирина Писарева заявила, что ежедневные занятия физкультурой замедляют метаболизм. Эксперт считает, что перенапрягать организм ежедневными высокоинтенсивными нагрузками не стоит, так как это усложнит и замедлит процесс избавления от лишних килограммов.