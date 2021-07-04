Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 июля 05:24
05:18
Общество
Глава «Мираторга» Линник озвучил условия повышения зарплат для россиян
05:14
Общество
«Уральские авиалинии» открыли учебный центр для ИТР
05:11
Политика
Трамп: США могут утратить независимость от поставок зарубежных энергоносителей
05:11
Общество
Врач Хорошев назвал безопасные и полезные поверхности для ходьбы босиком
05:08
Общество
Вильфанд заявил о высоких показателях температуры воды на российских курортах
05:04
Общество
Врач Когтев поделился методом борьбы с головной болью без таблеток
05:00
Общество
Впервые за сотни лет в Бахчисарае капитально реставрируют Ханский дворец
04:55
Общество
Сломанный хвост может указывать на несвежесть рыбы
04:53
Экономика
Экономисты назвали опасный способ хранения денежных сбережений
04:50
Общество
США начали проводить вакцинацию животных от COVID-19
Все новости

Врач Когтев поделился методом борьбы с головной болью без таблеток
Общество
Врач Когтев поделился методом борьбы с головной болью без таблеток
freepik.com  /  Designed by Freepik

Москва, 4 июля. Качественный отдых может помочь избавиться от головных болей, вызванных стрессом, переживаниями и расстройством. Об этом сообщил врач-терапевт Михаил Когтев.

Причиной такого недуга становится усердная работа коры головного мозга. Это способствует возникновению мышечного напряжения, передает РИА Новости.

«Будут полезны медитация, йога, различные дыхательные практики все, что отвлекает внимание человека от его проблем и внутренних конфликтов», объяснил специалист.

Ранее терапевт Чернышова назвала крайне опасный тип головной боли. При этом принимать различные болеутоляющие на протяжении длительного времени не рекомендуется.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Врач Когтев поделился методом борьбы с головной болью без таблеток
здоровье боль голова
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru