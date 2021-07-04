Врач Когтев поделился методом борьбы с головной болью без таблеток

Москва, 4 июля. Качественный отдых может помочь избавиться от головных болей, вызванных стрессом, переживаниями и расстройством. Об этом сообщил врач-терапевт Михаил Когтев.

Причиной такого недуга становится усердная работа коры головного мозга. Это способствует возникновению мышечного напряжения, передает РИА Новости.

«Будут полезны медитация, йога, различные дыхательные практики — все, что отвлекает внимание человека от его проблем и внутренних конфликтов», — объяснил специалист.

Ранее терапевт Чернышова назвала крайне опасный тип головной боли. При этом принимать различные болеутоляющие на протяжении длительного времени не рекомендуется.