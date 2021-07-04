Вильфанд заявил о высоких показателях температуры воды на российских курортах

Москва, 4 июля. Температура воды на российских курортах достигла максимальных показателей. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд.

Так, показатели температуры воды в Туапсе равняются 29 градусам, а в Геленджике и Анапе — 27 градусов, передает ТАСС.

«В Черном море температура воды просто фантастическая, замечательная… В Анапе и Геленджике — 27 градусов, в Туапсе — 29 градусов», — заявил синоптик.

Ранее стало известно, что пляжный отдых оказался наиболее безопасным в пандемию COVID-19. Об этом сообщили вирусолог Александр Шестопалов и иммунолог Артем Стрельников.