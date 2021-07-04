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Вильфанд заявил о высоких показателях температуры воды на российских курортах
Общество
Вильфанд заявил о высоких показателях температуры воды на российских курортах
минкурортов Краснодарского края

Москва, 4 июля. Температура воды на российских курортах достигла максимальных показателей. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд.

Так, показатели температуры воды в Туапсе равняются 29 градусам, а в Геленджике и Анапе 27 градусов, передает ТАСС.

«В Черном море температура воды просто фантастическая, замечательная… В Анапе и Геленджике 27 градусов, в Туапсе 29 градусов», заявил синоптик.

Ранее стало известно, что пляжный отдых оказался наиболее безопасным в пандемию COVID-19. Об этом сообщили вирусолог Александр Шестопалов и иммунолог Артем Стрельников.

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