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Сломанный хвост может указывать на несвежесть рыбы

  /   Обновлено: 04 июля 2021 04:55
Общество
Сломанный хвост может указывать на несвежесть рыбы
pxhere.com  /  PxHere / CC0

Пекин, 4 июля. Рыба является популярным продуктом. Она может быстро портиться, если не будут соблюдаться требования по хранению. Как определить свежесть, рассказал блогер из Китая.

Определить свежесть рыбы можно с помощью нескольких признаков. Так мутные и блеклые глаза свидетельствуют, что она уже долго лежит на прилавке. Перед покупкой рекомендуется потрогать водного обитателя и оценить его упругость. Если чувствуется мягкость, стоит отказаться от товара, передает ИноСМИ.

На несвежесть рыбы может указывать цвет жабр. Если они темно-красные или без блеска, значит продукт долго лежит на прилавке. Нельзя покупать ее, если есть повреждения хвоста или головы. Она может нанести вред организму. С помощью запаха тоже можно определить качество товара. Если исходит специфический или слишком стойкий рыбный запах, то рекомендуется не брать ее.

Нежирная свежая рыба особенно подойдет для блюд в жаркую погоду. Такой продукт позволит сохранить бодрость и получить полезные для организма элементы, отметила терапевт Надежды Чернышова.

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