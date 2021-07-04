Трамп: США могут утратить независимость от поставок зарубежных энергоносителей

Вашингтон, 4 июля. Администрация президента США довела страну до ситуации, когда в ближайшие две недели страна может стать энергозависимой от других государств.

С таким заявлением выступил бывший президент американского государства Дональд Трамп. По его словам, нынешние власти заканчивают сдачу федеральных земель для добычи нефти и газа и хотят перейти на ветряные турбины, от чего получат выгоду Германия и Китай.

Ранее Трамп провел вторую встречу со своими сторонними после сложения полномочий президента. Американцы начали собираться задолго до проведения мероприятия с флагами и атрибутикой своего лидера.