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Трамп: США могут утратить независимость от поставок зарубежных энергоносителей

  /   Обновлено: 04 июля 2021 05:11
Политика
Трамп: США могут утратить независимость от поставок зарубежных энергоносителей
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 / flickr.com

Вашингтон, 4 июля. Администрация президента США довела страну до ситуации, когда в ближайшие две недели страна может стать энергозависимой от других государств.

С таким заявлением выступил бывший президент американского государства Дональд Трамп. По его словам, нынешние власти заканчивают сдачу федеральных земель для добычи нефти и газа и хотят перейти на ветряные турбины, от чего получат выгоду Германия и Китай.

Ранее Трамп провел вторую встречу со своими сторонними после сложения полномочий президента. Американцы начали собираться задолго до проведения мероприятия с флагами и атрибутикой своего лидера.

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