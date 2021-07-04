Экономисты назвали опасный способ хранения денежных сбережений

Москва, 4 июля. Одной из главных ошибок, которую может совершить человек в текущей экономической ситуации, является вложение большей части капитала в высокорисковые инструменты инвестирования.

Об этом сообщил российский финансист, основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров. Человеку, который хочет преумножить свои средства, следует действовать сбалансированно по уровню риска. Такой шаг при распределении денежных инвестиций станет надежной защитой от негативных действий, например, девальвации рубля или обвала фондовых рынков, сообщает агентство «Прайм».

«Например, акции российских компаний, компаний США, облигации, биржевые фонды — ETF, БПИФ, золото и другие валютные инвестиции», — сообщил Сидоров.

Ранее стало известно, что жители РФ смогут получать пенсию в 55 и 60 лет. Выяснить в каком НПФ находится выплата, можно при обращении в ближайшее отделение пенсионного фонда или в МФЦ.