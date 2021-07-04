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Центр Келдыша протестирует элементы ядерного буксира «Зевс» в космосе
Технологии
Центр Келдыша протестирует элементы ядерного буксира «Зевс» в космосе
vk.com  /  Космонавт Иван Вагнер

Москва, 4 июля. Предприятие «Роскосмоса» Центр Келдыша хочет испытать холодильник-излучатель для ядерного буксира «Зевс» на борту МКС. Об этом сообщили на сайте госзакупок.

Разработка холодильника-излучателя запланирована в рамках эксперимента «Капля-2-2». В 2014 году на МКС уже прошло испытание «Капля-2», подразумевавшее собой тестирование в космическом вакууме такого капельного холодильника для космического транспортно-энергетического модуля с ядерной энергоустановкой.

Ядерный буксир в будущем применят для полетов к Луне и планетам Солнечной системы. Его решили назвать «Зевс», а сами научно-исследовательские и опытно-конструкторские мероприятия носят название «Нуклон».

Россия ведет сотрудничество в космосе также и с Белоруссией, пишет «Парламентская газета». Кроме того, по словам российского президента Владимира Путина, Москва будет развивать многоплановые отношения с Минском.

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роскосмос центр келдыша зевс
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