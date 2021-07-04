Аналитик Кусков назвал способы узнать геолокацию человека по телефону

Москва, 4 июля. Определить местоположение человека можно с помощью услуги операторов связи «локатор» или «радар», сообщил директор Telecom daily Денис Кусков.

Такие услуги с помощью USSD-запроса определяют местоположение устройства. Кроме того, можно воспользоваться программами-пеленгаторами, которые можно скачать из официальных магазинов App Store или Google Play. Однако для того, чтобы отследить локацию интересующей персоны этим методом, придется спросить у него разрешение, сообщает агентство «Прайм».

«Делая это без разрешения, вы совершаете противоправные действия», — отметил Кусков.

Третий способ — включить опцию «направить геолокацию» человека, который находится на связи. И, наконец, четвертый метод — воспользоваться функцией «родительский контроль», которая позволяет отслеживать местоположения ребенка.

Ранее эксперты перечислили летние запреты при использовании смартфона. Аномальная жара может навредить технике, аккумуляторы которых можно использовать при температуре от 0 до 25 градусов.